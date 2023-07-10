円、１４２円台前半 ロンドン外為
2023年07月10日17時26分
【ロンドン時事】週明け１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４２円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１４２円２４～３４銭と、前週末午後４時比０７銭の円安・ドル高。
円、１４２円台前半 ロンドン外為
2023年07月10日17時26分
【ロンドン時事】週明け１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４２円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１４２円２４～３４銭と、前週末午後４時比０７銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル