【ロンドン時事】週明け１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４２円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１４２円２４～３４銭と、前週末午後４時比０７銭の円安・ドル高。