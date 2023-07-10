セ・リーグ公示（１０日） プロ野球
2023年07月10日16時34分
【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ・大田泰示外野手、神里和毅外野手▽広島・磯村嘉孝捕手▽中日・松山晋也投手（再登録は２０日以降）
セ・リーグ公示（１０日） プロ野球
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