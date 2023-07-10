塩野義、早期退職２００人募集
2023年07月10日16時13分
塩野義製薬は１０日、約２００人の早期退職を募集すると発表した。管理職を除く５０歳以上で勤続５年以上の社員が対象。グローバルな成長に向け、適切に人材配置するのが狙いとしている。
塩野義、早期退職２００人募集
2023年07月10日16時13分
塩野義製薬は１０日、約２００人の早期退職を募集すると発表した。管理職を除く５０歳以上で勤続５年以上の社員が対象。グローバルな成長に向け、適切に人材配置するのが狙いとしている。
こんな記事も
経済用語
経済
賃上げ効果「段階的に表れる」 実質賃金マイナス継続で―十倉経団連会長(07/10 18:46)
リコー、企業向けにＡＩモデルの開発ツール提供 業種、業務特有の用語を学習(07/10 18:38)
神戸製鋼、１６億円申告漏れ １億円追徴課税(07/10 18:33)
デンソー、日本特殊陶業と一部事業譲渡で協議開始へ 内燃機関セラミック製品(07/10 18:25)
デンソーと豊田通商、携帯代理店事業をビックカメラ子会社に譲渡(07/10 18:24)
ＩＡＥＡ報告書を「信頼」 透明性と対話継続求める―ＮＺ外相(07/10 18:10)
トヨタ、３工場停止 スーパー休業、宅配遅延―九州大雨(07/10 18:09)
ＡＩお勧め商品、簡単購入 新ネットスーパー本格稼働―イオン(07/10 18:07)
「緊張感持ち対応を」 処理水巡り東電に要請―西村経産相(07/10 18:03)
企業倒産、５年ぶり高水準 物価高、ゼロゼロ融資返済―２３年上半期(07/10 17:26)
森林ファンドで脱炭素化貢献 １０社出資、総額６００億円―住友林業(07/10 17:24)
円相場、１４２円２９～２９銭 １０日午後５時現在(07/10 17:07)
「伊方原発を通常サイクルに」 四電原子力本部長が就任会見(07/10 16:47)
６月の街角景気、５カ月ぶり悪化 判断は「緩やかに回復」維持(07/10 16:33)
景気判断、３地域で上方修正 個人消費が回復―日銀(07/10 16:21)
塩野義、早期退職２００人募集(07/10 16:13)
ヤングケアラー支援を明記 介護保険基本方針で―厚労省(07/10 16:11)
「香薫あらびき」など値上げ １０月から約２００品―プリマハム(07/10 16:10)
ＡＮＡＨＤ、日本貨物航空１株に０．００９８１５株割り当て １０月に完全子会社化(07/10 16:01)
〔新規公開〕ＧＥＮＤＡ、２８日東証グロース上場 アミューズメント施設の運営(07/10 15:30)
１９８円安の３万２１８９円７３銭 １０日の平均株価(07/10 15:08)
「１円スマホ」、なくなる？ 有識者は「抜け穴」懸念―年内にも値引き規制・総務省(07/10 13:30)
トリドール、英ピザチェーン買収 １８０億円、海外拡充(07/10 13:04)
円相場、１４２円８２～８２銭 １０日正午現在(07/10 12:09)
２１４円安の３万２１７３円８８銭 １０日午前の平均株価(07/10 11:40)
５月経常黒字、２．４倍 １．８兆円、資源高一服―財務省(07/10 11:16)
イオン、浸水で１店舗臨時休業(07/10 10:51)
円相場、１４２円２０～２０銭 １０日午前９時現在(07/10 09:07)
脱炭素化へ緑地確保 ウクライナ復興、計画段階から―Ｇ７都市相が共同声明(07/09 20:31)
ＩＡＥＡ事務局長、放出反対の韓国野党と会談 処理水巡り平行線(07/09 18:25)
ビジネスワイヤ
PR TIMES