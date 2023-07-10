プリマハムは１０日、家庭用と業務用のハムやソーセージなど約２００品を１０月１日納品分から値上げすると発表した。納品価格の上げ幅は３～２０％で、定番商品ではウインナーの「香薫あらびきポーク」や、「サラダにちょうどいいね。うす切りロースハム」などが対象。



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原材料価格や燃料価格などの高騰が理由で、「香薫」は昨年来４度目の値上げとなる。