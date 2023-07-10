桑原 功氏（くわばら・いさお＝元民主党衆院議員）１０日午前３時５７分、肝臓がんのため、前橋市の自宅で死去、７８歳。同市出身。葬儀は１４日正午から同市天川大島町１の３１の１の前橋市斎場で。喪主は長男豪（ごう）氏。