土石流で６人不明 福岡・久留米
2023年07月10日15時08分
福岡県久留米市によると、１０日午前９時半ごろ、同市田主丸町で土石流が発生し、住民とみられる２０人が巻き込まれた。これまでに１４人が救助されたが、６人と連絡が取れず捜索中という。
土石流で６人不明 福岡・久留米
2023年07月10日15時08分
福岡県久留米市によると、１０日午前９時半ごろ、同市田主丸町で土石流が発生し、住民とみられる２０人が巻き込まれた。これまでに１４人が救助されたが、６人と連絡が取れず捜索中という。
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