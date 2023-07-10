日本、零敗で１勝２敗 日米大学野球
2023年07月10日14時10分
第４４回日米大学野球選手権は９日、米ノースカロライナ州ケーリーで第３戦が行われ、日本は米国に０―５で敗れ、対戦成績は１勝２敗となった。
先発常広（青学大）は六回途中１失点に抑えたが、打線が計４安打と振るわなかった。１１、１２日の残り２試合は、米サウスカロライナ州チャールストンで行われる。 （時事）
日本、零敗で１勝２敗 日米大学野球
2023年07月10日14時10分
第４４回日米大学野球選手権は９日、米ノースカロライナ州ケーリーで第３戦が行われ、日本は米国に０―５で敗れ、対戦成績は１勝２敗となった。
先発常広（青学大）は六回途中１失点に抑えたが、打線が計４安打と振るわなかった。１１、１２日の残り２試合は、米サウスカロライナ州チャールストンで行われる。 （時事）
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