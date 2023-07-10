２１４円安の３万２１７３円８８銭 １０日午前の平均株価
2023年07月10日11時40分
１０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１７３円８８銭と前週末終値比２１４円５４銭安で終わった。出来高は概算で７億１１００万株。
２１４円安の３万２１７３円８８銭 １０日午前の平均株価
2023年07月10日11時40分
１０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２１７３円８８銭と前週末終値比２１４円５４銭安で終わった。出来高は概算で７億１１００万株。
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