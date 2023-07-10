米大リーグ・談話
2023年07月10日09時33分
◇いい打ち方できた
カブス・鈴木 （本塁打は変化球を）拾えた。すごくいい打ち方ができた。前半戦を勝って終われたのは良かった。（時事）
米大リーグ・談話
2023年07月10日09時33分
◇いい打ち方できた
カブス・鈴木 （本塁打は変化球を）拾えた。すごくいい打ち方ができた。前半戦を勝って終われたのは良かった。（時事）
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