山陽新幹線が一時運転見合わせ
2023年07月10日09時31分
ＪＲ西日本によると、山陽新幹線は１０日朝から九州地方の大雨の影響で、広島―博多間で一時運転を見合わせたが、同日午前９時に再開した。
山陽新幹線が一時運転見合わせ
2023年07月10日09時31分
ＪＲ西日本によると、山陽新幹線は１０日朝から九州地方の大雨の影響で、広島―博多間で一時運転を見合わせたが、同日午前９時に再開した。
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