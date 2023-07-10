９日の日本選手 米大リーグ
2023年07月10日07時13分
▽カブス・鈴木 ヤンキース戦に４番右翼で出場し、今季７号ソロを放つなど３打数１安打２打点。６試合連続安打で打率２割５分９厘。（時事）
９日の日本選手 米大リーグ
2023年07月10日07時13分
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