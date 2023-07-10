米大統領、欧州歴訪を開始 英国王と気候変動協議へ
2023年07月10日06時36分
【ロンドン時事】バイデン米大統領は９日、欧州歴訪の最初の訪問地である英ロンドンに到着した。１０日に英首相官邸でスナク首相と会談するほか、ロンドン近郊ウィンザー城でチャールズ国王と面会する。
国王との面会にはケリー米大統領特使（気候変動問題担当）らが同席。クリーンエネルギーへの移行に向け、民間資本をどう取り込むかなどについて話し合う。バイデン氏と国王は、いずれも気候変動問題に熱心なことで知られる。
米大統領、欧州歴訪を開始 英国王と気候変動協議へ
2023年07月10日06時36分
【ロンドン時事】バイデン米大統領は９日、欧州歴訪の最初の訪問地である英ロンドンに到着した。１０日に英首相官邸でスナク首相と会談するほか、ロンドン近郊ウィンザー城でチャールズ国王と面会する。
国王との面会にはケリー米大統領特使（気候変動問題担当）らが同席。クリーンエネルギーへの移行に向け、民間資本をどう取り込むかなどについて話し合う。バイデン氏と国王は、いずれも気候変動問題に熱心なことで知られる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル