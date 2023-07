上海--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 2023年7月6日、第6回世界人工知能大会(WAIC)において、UNIDO、ファーウェイおよびその他のパートナーは、「産業と製造業のための人工知能に関するグローバル・アライアンス」(AIM Global)を正式に発足させました。UNIDOが中心となり、AIM Globalは官民のパートナーを統合し、産業と製造業におけるAIの利用とイノベーションを推進します。

Mr. Ciyong Zou, Deputy to the Director General and Managing Director of UNIDO, Vicky Zhang, Vice President of Corporate Communications at Huawei, and other partners during the official launch of AIM Global (Photo: Huawei)