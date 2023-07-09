◇あのまま終われない

穴井詩 伸ばせて上出来だったが、欲を言えば（最終日は）５アンダーで上がりたかった。（初日５オーバーで）あのままでは終われないという気持ちもあった。

◇優勝争いは楽しい

菊地絵理香 何とかスコアメークをしながら後半に取り返せた。（優勝争いは）予選を通過できるか、どうかのところでやっているより、はるかに楽しい。