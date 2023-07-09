オリックスが快勝で首位に浮上した。１点を先制された直後の三回に紅林の２点三塁打、セデーニョの３ランなど打者１１人の猛攻で一挙７得点。六回にはセデーニョの２点中前打などで４点を奪った。西武は投手陣が崩れ、８年ぶりの８連敗。