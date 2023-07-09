ＤｅＮＡの牧が決勝ソロ プロ野球・ＤｅＮＡ―巨人
2023年07月09日17時57分
ＤｅＮＡが投手戦を制した。０―０の延長十二回１死から、牧が左越えの決勝ソロを放った。東は打たせて取り、７回無失点の好投。５番手のエスコバーが今季初勝利、山崎は２年連続で２０セーブに到達。巨人は投手陣を援護できず零封負け。
ＤｅＮＡの牧が決勝ソロ プロ野球・ＤｅＮＡ―巨人
2023年07月09日17時57分
ＤｅＮＡが投手戦を制した。０―０の延長十二回１死から、牧が左越えの決勝ソロを放った。東は打たせて取り、７回無失点の好投。５番手のエスコバーが今季初勝利、山崎は２年連続で２０セーブに到達。巨人は投手陣を援護できず零封負け。
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