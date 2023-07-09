ＤｅＮＡが投手戦を制した。０―０の延長十二回１死から、牧が左越えの決勝ソロを放った。東は打たせて取り、７回無失点の好投。５番手のエスコバーが今季初勝利、山崎は２年連続で２０セーブに到達。巨人は投手陣を援護できず零封負け。