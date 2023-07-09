日比谷公園大音楽堂
2023年07月09日14時27分
日比谷公園大音楽堂 １９２３年７月に開設。同じ日比谷公園内に０５年にできた日本初の野外音楽堂（小音楽堂）と区別し、大音楽堂と呼ばれるようになった。敷地面積５７００平方メートル、収容人数は３０５３人で、「ロックの聖地」「フォークの殿堂」の異名を持つ。周囲への配慮から音楽イベントは土日と祝日限定。今年１１月まで１００周年記念事業が実施されている。
日比谷公園大音楽堂
2023年07月09日14時27分
日比谷公園大音楽堂 １９２３年７月に開設。同じ日比谷公園内に０５年にできた日本初の野外音楽堂（小音楽堂）と区別し、大音楽堂と呼ばれるようになった。敷地面積５７００平方メートル、収容人数は３０５３人で、「ロックの聖地」「フォークの殿堂」の異名を持つ。周囲への配慮から音楽イベントは土日と祝日限定。今年１１月まで１００周年記念事業が実施されている。
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