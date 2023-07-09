パ・リーグ公示（９日） プロ野球
2023年07月09日12時28分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・笠谷俊介投手▽日本ハム・上原健太投手
【同抹消】▽日本ハム・アルカンタラ内野手（再登録は１９日以降）
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