桂川は２３位に後退 米男子ゴルフ
2023年07月09日10時21分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのジョンディア・クラシックは８日、イリノイ州シルビスのＴＰＣディアラン（パー７１）で第３ラウンドが行われ、１８位で出た桂川有人は５バーディー、２ボギーの６８とスコアを伸ばしたが、通算１０アンダーで２３位に順位を下げた。小平智は７０で回り、通算７アンダーの４７位。
６６で回ったブレンドン・トッド（米国）が通算１６アンダーで単独首位に立った。
桂川は２３位に後退 米男子ゴルフ
2023年07月09日10時21分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのジョンディア・クラシックは８日、イリノイ州シルビスのＴＰＣディアラン（パー７１）で第３ラウンドが行われ、１８位で出た桂川有人は５バーディー、２ボギーの６８とスコアを伸ばしたが、通算１０アンダーで２３位に順位を下げた。小平智は７０で回り、通算７アンダーの４７位。
６６で回ったブレンドン・トッド（米国）が通算１６アンダーで単独首位に立った。
関連記事
こんな記事も
ゴルフ
全米女子オープンゴルフ・談話(07/09 12:51)
畑岡、単独首位で最終日へ 古江は９位―全米女子オープンゴルフ(07/09 11:40)
桂川は２３位に後退 米男子ゴルフ(07/09 10:21)
畑岡５位、古江７位で決勝ラウンドへ 渋野、馬場らは予選落ち―全米女子オープン(07/08 19:26)
畑岡、粘って上位キープ 優勝へ「伸ばせれば」―全米女子オープンゴルフ(07/08 19:14)
日本勢、半分が決勝ラウンドへ 山下、岩井明らが予選落ち―全米女子オープンゴルフ(07/08 18:57)
全米女子オープンゴルフ・談話(07/08 18:54)
ミネベア女子ゴルフ・談話(07/08 16:55)
とにかく明るい宮沢 ミネベア女子ゴルフ(07/08 16:54)
小祝、２打差首位浮上 ミネベア女子ゴルフ(07/08 16:43)
桂川が１８位浮上 米男子ゴルフ(07/08 11:34)
古江「落ち着いてできた」 全米女子オープンゴルフ(07/08 10:03)
山本、繰り上がり出場でＶ争い ミネベア女子ゴルフ(07/07 19:08)
小祝、後半に復調 ミネベア女子ゴルフ(07/07 19:03)
ミネベア女子ゴルフ・談話(07/07 18:59)
菊地、単独首位守る ミネベア女子ゴルフ(07/07 18:40)
渋野「ぼろぼろ」 最後までリズムつかめず―全米女子オープンゴルフ(07/07 17:25)
畑岡、首位と１打差３位 全米女子オープンゴルフ開幕(07/07 17:19)
全米女子オープンゴルフ・談話(07/07 17:19)
小平は１４位発進 米男子ゴルフ(07/07 10:38)
馬場、大きく出遅れ 全米女子オープンゴルフ(07/07 10:12)
畑岡、納得の初日 風も苦にせず―全米女子オープンゴルフ(07/07 10:09)
菊地が首位発進 ミネベア女子ゴルフ(07/06 18:30)
ミネベア女子ゴルフ・談話(07/06 18:27)
小祝、我慢実る ミネベア女子ゴルフ(07/06 17:57)
菊地、声援を力に ミネベア女子ゴルフ(07/06 17:52)
夢は一緒に「最終日最終組」 岩井姉妹がメジャー初挑戦―全米女子オープンゴルフ(07/06 16:48)
馬場、実力者から刺激 全米女子オープンゴルフ(07/06 11:32)
渋野「いい状態」 握り戻してメジャーへ―全米女子オープンゴルフ(07/06 11:10)
笹生と古江、好調維持 畑岡はメジャー初Ｖに挑戦―全米女子オープンゴルフ(07/05 17:12)