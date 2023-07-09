午前９時２２分、広島市南区の自宅発。

午前９時３９分、広島県海田町のイベント会場「サンピア・アキ」着。同４１分から同５５分まで、広島県の自治体関係者から大雨の状況報告。同１０時から同２１分まで、選挙区引き継ぎ説明会に出席し、あいさつ。

午前１０時２４分、同所発。

午前１０時５７分、広島県庁着。