タイガース、継投で無安打無得点 米大リーグ
2023年07月09日09時02分
【ニューヨーク時事】米大リーグのタイガースが８日、本拠地デトロイトで行われたブルージェイズ戦で、３投手の継投による無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。試合は２―０で勝った。
先発マニングが６回３分の２を投げて無安打、４四死球。フォリーが１回３分の１、抑えのランゲが１回をそれぞれ抑えた。
タイガース、継投で無安打無得点 米大リーグ
2023年07月09日09時02分
【ニューヨーク時事】米大リーグのタイガースが８日、本拠地デトロイトで行われたブルージェイズ戦で、３投手の継投による無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。試合は２―０で勝った。
先発マニングが６回３分の２を投げて無安打、４四死球。フォリーが１回３分の１、抑えのランゲが１回をそれぞれ抑えた。
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