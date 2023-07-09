【リオデジャネイロＡＦＰ時事】ブラジル北東部ペルナンブコ州のパウリスタで７日、不法占拠されたアパートの一部が崩落し、住民１４人が死亡した。救助当局が８日、発表した。建物は倒壊の危険があるとして、２０１０年に裁判所から立ち退き命令が出されていた。

ブラジルでは違法建築が横行する貧民街で建物が倒壊する事故が続発。２０年には南東部リオデジャネイロの貧困地区で、集中豪雨を受けて２棟が崩れ落ち、２４人が死亡している。