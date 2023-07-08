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ロシア、「自暴自棄」と批判　クラスター弾供与

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ロシア、「自暴自棄」と批判　クラスター弾供与

2023年07月08日23時21分

ロシア外務省のザハロワ情報局長＝４月４日、モスクワ（ＡＦＰ時事）

ロシア外務省のザハロワ情報局長＝４月４日、モスクワ（ＡＦＰ時事）

　【モスクワＡＦＰ時事】ロシア外務省のザハロワ情報局長は８日、米国によるウクライナへのクラスター弾供与について声明を出し「自暴自棄の行為だ」と非難した。「盛んに宣伝されたウクライナの反転攻勢失敗を前に弱さを見せた」と嘲笑。また「できるだけ戦争を長引かせたい米国の反ロシア政策」を示すものだと訴えた。

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