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首相、国王と面会　オランダ

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首相、国王と面会　オランダ

2023年07月08日22時45分

８日、ハーグのオランダ王宮を出るルッテ首相（ロイター時事）

８日、ハーグのオランダ王宮を出るルッテ首相（ロイター時事）

  • オランダのウィレムアレクサンダー国王＝３月７日、ブラチスラバ（ＡＦＰ時事）

　【ハーグ時事】オランダのルッテ首相は８日、ハーグの王宮で、ウィレムアレクサンダー国王と面会した。約１時間半の会談後、王宮を出たルッテ氏は、乗り込んだ車の窓越しに取材に応じ「良い会談だったが、他には何も言えない。話した内容は秘密だ」と述べた。
　ルッテ氏が７日、内閣総辞職の意向を表明した際、国王は休暇で海外滞在中だったが、急いで帰国した。１１月に見込まれる総選挙までは、暫定内閣をルッテ氏が率いる。

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