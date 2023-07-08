【ハーグ時事】オランダのルッテ首相は８日、ハーグの王宮で、ウィレムアレクサンダー国王と面会した。約１時間半の会談後、王宮を出たルッテ氏は、乗り込んだ車の窓越しに取材に応じ「良い会談だったが、他には何も言えない。話した内容は秘密だ」と述べた。

ルッテ氏が７日、内閣総辞職の意向を表明した際、国王は休暇で海外滞在中だったが、急いで帰国した。１１月に見込まれる総選挙までは、暫定内閣をルッテ氏が率いる。