ヤクルトの川端が決勝打 プロ野球・阪神―ヤクルト
2023年07月08日21時45分
ヤクルトが接戦を制した。追い付かれた直後の七回、２死満塁から代打川端が決勝の２点適時打を放った。先発のピーターズは六回途中１失点。救援陣も踏ん張り、２番手の木沢が２勝目。阪神は打線が精彩を欠き、走塁ミスも響いた。
ヤクルトの川端が決勝打 プロ野球・阪神―ヤクルト
2023年07月08日21時45分
ヤクルトが接戦を制した。追い付かれた直後の七回、２死満塁から代打川端が決勝の２点適時打を放った。先発のピーターズは六回途中１失点。救援陣も踏ん張り、２番手の木沢が２勝目。阪神は打線が精彩を欠き、走塁ミスも響いた。
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