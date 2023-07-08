楽天が４連勝。三回、小深田の先制三塁打などで３点先取。四回に３点を奪い、八回にも２点を加えた。辛島は七回途中１失点で今季初勝利。継投で反撃を断った。ソフトバンクは東浜が乱調で、得点も柳田の１４号ソロによる１点のみだった。