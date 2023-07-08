立民、三重２区に県議擁立 次期衆院選
2023年07月08日15時34分
立憲民主党三重県連は８日、次期衆院選の三重２区に新人で県議の下野幸助氏（４６）を擁立すると発表した。近く党本部に公認申請する。
立民、三重２区に県議擁立 次期衆院選
2023年07月08日15時34分
立憲民主党三重県連は８日、次期衆院選の三重２区に新人で県議の下野幸助氏（４６）を擁立すると発表した。近く党本部に公認申請する。
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