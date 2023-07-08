パ・リーグ公示（８日） プロ野球
2023年07月08日15時21分
【出場選手登録】▽オリックス・西野真弘内野手、野口智哉内野手
【同抹消】▽ソフトバンク・モイネロ投手（再登録は１８日以降）
パ・リーグ公示（８日） プロ野球
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