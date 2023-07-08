大相撲名古屋場所・十両取組表（初日）
2023年07月08日15時01分
東 西
時疾風―千代海
勇 磨―紫 雷
輝 鵬―英乃海
獅 司―対馬洋
千代丸―志摩海
千代栄―友 風
大奄美―天空海
貴健斗―美ノ海
白鷹山―東 龍
玉正鳳―北の若
東白龍―島津海
一山本―欧勝馬
狼 雅―水戸龍
輝 ―熱海富
大相撲名古屋場所・十両取組表（初日）
2023年07月08日15時01分
東 西
時疾風―千代海
勇 磨―紫 雷
輝 鵬―英乃海
獅 司―対馬洋
千代丸―志摩海
千代栄―友 風
大奄美―天空海
貴健斗―美ノ海
白鷹山―東 龍
玉正鳳―北の若
東白龍―島津海
一山本―欧勝馬
狼 雅―水戸龍
輝 ―熱海富
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