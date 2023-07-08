東 西

時疾風―千代海

勇 磨―紫 雷

輝 鵬―英乃海

獅 司―対馬洋

千代丸―志摩海

千代栄―友 風

大奄美―天空海

貴健斗―美ノ海

白鷹山―東 龍

玉正鳳―北の若

東白龍―島津海

一山本―欧勝馬

狼 雅―水戸龍

輝 ―熱海富