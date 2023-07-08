＜セ＞

ＤｅＮ ０－２ 巨 人（３回表、東京ドーム）

広 島 １－５ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ヤクル １－０ 阪 神（３回表、甲子園）

＜パ＞

ロッテ ３－２ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

ソフト ０－６ 楽 天（６回裏、楽天モバイルパーク宮城）

西 武 １－５ オリッ（６回裏、ほっともっと神戸）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ