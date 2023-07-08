【ニューヨーク時事】週末７日のニューヨーク株式相場は、堅調な内容となった米雇用統計を受け、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが長引くとの警戒感から売りが先行し、３日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１８７．３８ドル安の３万３７３４．８８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８．３２ポイント安の１万３６６０．７２で引けた。