脱炭素化がテーマ Ｇ７都市相、討議を開始
2023年07月08日11時00分
先進７カ国（Ｇ７）都市相が８日、高松市で討議を開始した。地球温暖化が進む中、脱炭素化の推進など持続可能な都市づくりの実現に向けて議論を交わす。ロシアの侵攻を受けるウクライナの都市復興支援についても協議。９日に共同声明を取りまとめて閉幕する。
日本からは斉藤鉄夫国土交通相が参加した。斉藤氏は冒頭、「持続可能な都市の発展に向けた課題に対応するため、多様な主体と協働することが重要だ」とあいさつした。
脱炭素化がテーマ Ｇ７都市相、討議を開始
2023年07月08日11時00分
先進７カ国（Ｇ７）都市相が８日、高松市で討議を開始した。地球温暖化が進む中、脱炭素化の推進など持続可能な都市づくりの実現に向けて議論を交わす。ロシアの侵攻を受けるウクライナの都市復興支援についても協議。９日に共同声明を取りまとめて閉幕する。
日本からは斉藤鉄夫国土交通相が参加した。斉藤氏は冒頭、「持続可能な都市の発展に向けた課題に対応するため、多様な主体と協働することが重要だ」とあいさつした。
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