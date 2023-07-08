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脱炭素、強靱化を推進　９日に共同声明―Ｇ７都市相会合

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脱炭素、強靱化を推進　９日に共同声明―Ｇ７都市相会合

2023年07月08日17時42分

先進７カ国（Ｇ７）都市相会合に臨む斉藤鉄夫国土交通相（奥中央）ら＝８日午前、高松市

先進７カ国（Ｇ７）都市相会合に臨む斉藤鉄夫国土交通相（奥中央）ら＝８日午前、高松市

  • 先進７カ国（Ｇ７）都市相会合で、ウクライナのクブラコフ副首相兼インフラ相のビデオメッセージに耳を傾ける斉藤鉄夫国土交通相（奥中央）ら＝８日午後、高松市

　先進７カ国（Ｇ７）都市相会合が８日、高松市で開かれ、気候変動への対応などについて議論した。緑地の確保や建築物の省エネルギー化などを通じ、環境に優しく、強靱（きょうじん）な都市づくりを推進する方向性を確認した。９日に共同声明をまとめ、発表する。
　会合では、激甚化、頻発化する自然災害の影響を緩和し、生物多様性を確保する観点から、公園整備や屋上緑化などにより緑地を拡大することで一致。ビルや住宅などの省エネ化や再生可能エネルギーの導入を進める重要性も確認した。また、こうした取り組みを実現するため、国や自治体だけでなく民間からの投資を促すなど、資金確保の必要性について認識を共有した。

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