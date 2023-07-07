香港、日本の農産物禁輸を検討 処理水放出で―行政長官
2023年07月07日23時55分
【北京時事】香港政府の李家超行政長官は７日、東京電力福島第１原発の処理水が海洋放出された場合、日本の農産物や水産物の輸入禁止を検討すると明らかにした。中国政府も禁輸対象の拡大を示唆している。
香港、日本の農産物禁輸を検討 処理水放出で―行政長官
2023年07月07日23時55分
【北京時事】香港政府の李家超行政長官は７日、東京電力福島第１原発の処理水が海洋放出された場合、日本の農産物や水産物の輸入禁止を検討すると明らかにした。中国政府も禁輸対象の拡大を示唆している。
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ウォール・ストリート・ジャーナル