【ニューヨーク時事】週末７日のニューヨーク株式相場は続落して始まった。６月の米雇用統計で賃金の高止まりが示されたことで、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が追加利上げでインフレ抑制を図るとの警戒感が強まり、売りが先行した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４５．１３ドル安の３万３８７７．１３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７．０５ポイント高の１万３６８６．０９。