【ニューヨーク時事】週末７日午前のニューヨーク外国為替市場では、やや低調な米雇用統計の発表を受けて円買い・ドル売りの流れが継続し、円相場は１ドル＝１４３円台前半に上伸した。午前９時現在は１４３円２０～３０銭と、前日午後５時比８１銭の円高・ドル安。