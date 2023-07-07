【ワシントン時事】米労働省が７日発表した６月の雇用統計（季節調整済み）によると、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前月から２０万９０００人増加した。伸びは前月の３０万６０００人（改定）から鈍化し、市場予想（２２万５０００人）も下回った。失業率は３．６％と、０．１ポイント改善した。