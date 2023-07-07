【ロンドン時事】週末７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米雇用統計の発表を午後に控えて上値の重い展開となり、１ドル＝１４３円台前半で推移した。正午現在は１４３円１８～２８銭と、前日午後４時比１円０５銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１５５円９６銭～１５６円０６銭と、８０銭の円高・ユーロ安。