西村経産相の父明弘氏死去
2023年07月07日20時02分
西村 明弘氏（にしむら・あきひろ＝西村康稔経済産業相の父）２日死去、８９歳。葬儀は近親者で済ませた。後日お別れの会を開く予定。喪主は康稔氏。
西村経産相の父明弘氏死去
2023年07月07日20時02分
西村 明弘氏（にしむら・あきひろ＝西村康稔経済産業相の父）２日死去、８９歳。葬儀は近親者で済ませた。後日お別れの会を開く予定。喪主は康稔氏。
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