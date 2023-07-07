ロシア中部で工場爆発、６人死亡
2023年07月07日19時04分
ロシア中部サマラ州チャパエフスクの爆薬製造工場で７日、爆発があり、作業員とみられる６人が死亡、２人が負傷した。タス通信が伝えた。爆発はパイプラインの解体時に起きたが、火災発生はないという。
ロシア中部で工場爆発、６人死亡
2023年07月07日19時04分
ロシア中部サマラ州チャパエフスクの爆薬製造工場で７日、爆発があり、作業員とみられる６人が死亡、２人が負傷した。タス通信が伝えた。爆発はパイプラインの解体時に起きたが、火災発生はないという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル