＜セ＞

ＤｅＮ ２－１ 巨 人（終了、東京ドーム）

広 島 ０－８ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

ヤクル － 阪 神（雨天中止、甲子園）

＜パ＞

ソフト ５－６ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ