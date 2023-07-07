プロ野球速報 （７日）
2023年07月07日21時12分
＜セ＞
ＤｅＮ ２－１ 巨 人（終了、東京ドーム）
広 島 ０－８ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 阪 神（雨天中止、甲子園）
＜パ＞
ソフト ５－６ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （７日）
2023年07月07日21時12分
＜セ＞
ＤｅＮ ２－１ 巨 人（終了、東京ドーム）
広 島 ０－８ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
ヤクル － 阪 神（雨天中止、甲子園）
＜パ＞
ソフト ５－６ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
大谷、４試合ぶり安打 鈴木は４戦連続―米大リーグ(07/08 12:25)
カブス鈴木、内容に満足 米大リーグ(07/08 12:00)
米大リーグ・談話(07/08 11:35)
桂川が１８位浮上 米男子ゴルフ(07/08 11:34)
ボストン総領事が吉田激励 米大リーグ(07/08 11:27)
加藤、罰金の減額求め提訴 条件付きで一部返還の見通し―テニス(07/08 11:23)
大谷、不振脱出へフリー打撃 米大リーグ(07/08 11:05)
７日の日本選手 米大リーグ(07/08 11:02)
手術のトラウト「９月復帰を」 米大リーグ・エンゼルス(07/08 10:58)
ジョコビッチ、宿敵を圧倒 ウィンブルドンテニス(07/08 10:49)
８日のＪ１(07/08 10:29)
古江「落ち着いてできた」 全米女子オープンゴルフ(07/08 10:03)
加藤、笑顔の復帰戦 失格後初の四大大会女子複―ウィンブルドンテニス(07/08 09:50)
古江、通算イーブンパー 渋野は１４オーバー―全米女子オープンゴルフ(07/08 09:41)
綿貫、健闘及ばず 五輪王者から１セット奪取も―ウィンブルドンテニス(07/08 09:33)
ウィンブルドンテニス・談話(07/08 09:25)
綿貫、２回戦敗退 ジョコビッチは４回戦へ―ウィンブルドンテニス(07/08 09:12)
日本代表ＳＯは松田と李承信の争い 松島はＦＢで起用か―ラグビーＷ杯まで２カ月（下）(07/08 07:33)
日本代表ＦＷはリーチら前回主力が軸 姫野、稲垣も健在―ラグビーＷ杯まで２カ月（上）(07/08 07:32)
２部時代が転機に 万能ボランチ長野―サッカー女子Ｗ杯（上）(07/08 07:32)
大技魅力の１４歳赤間凛音 パリ五輪選考で日本勢トップ―スケートボード(07/08 05:41)
綿貫、２回戦敗退 加藤組、穂積組は勝利―ウィンブルドンテニス(07/08 00:06)
楽天、またも好投手倒す 有原から一回に５点―プロ野球(07/07 23:03)
Ｊリーグ・談話(07/07 22:51)
プロ野球・ひとこと(07/07 22:44)
神戸の酒井、中央で体張る Ｊリーグ(07/07 22:42)
夏場も走り抜く神戸 昨季王者をぴたり追走―Ｊリーグ(07/07 22:37)
日本、開幕１０連勝 オランダに３―１・バレーボール男子(07/07 22:32)
ＤｅＮＡの今永、表情豊かに快投 自己最多１５奪三振で６勝目―プロ野球(07/07 22:28)
小笠原、１０２球で完封 プロ野球・中日(07/07 22:03)