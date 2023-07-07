【ロンドン時事】週末７日朝のロンドン外国為替市場では、世界経済の成長見通しに対する懸念が重しとなり、リスク回避の円買い・ドル売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４３円台前半まで上昇した。午前９時現在は１４３円１９～２９銭と前日午後４時比１円０４銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１５５円７２～８２銭と、１円０４銭の円高・ユーロ安。