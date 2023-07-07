８日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年07月07日17時48分
▽巨人・菅野―ＤｅＮＡ・ガゼルマン（東京ドーム）
▽中日・メヒア―広島・大瀬良（バンテリンドームナゴヤ）
▽阪神・伊藤将―ヤクルト・ピーターズ（甲子園）
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