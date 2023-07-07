全国銀行協会が７日発表した預金・貸出金速報によると、全国の銀行１１０行の６月末の貸出金残高は、前年同月末比３．７％増の５６７兆５１６５億円だった。コロナ禍を受けた運転資金需要が根強く残っており、２２カ月連続のプラス。全銀協によると、今後は設備投資など前向きな資金需要も期待されるという。