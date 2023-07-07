日本フェンオールは７日、煙を感知する「光電式スポット型感知器」を自主回収すると発表した。同感知器は業務用。長期間使用した場合に煙を感知する機能が正常に作動しない可能性があるという。対象数は３２８台で、同社は製品の設置場所の特定や自主回収を進める。