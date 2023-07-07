関西電力は７日、再生可能エネルギー由来の電力を法人向けに長期契約で供給する試みを推進するため、合同会社を立ち上げたと発表した。２０２５年度までに出力最大１５万キロワット分の太陽光発電設備を新設。全て稼働すれば、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を実質的に年間１２万トン超削減できるという。