〔決算〕良品計画、２２年９～２３年５月期は増収減益 円安や原材料高で国内苦戦
2023年07月07日16時25分
良品計画＝２０２２年９～２３年５月期連結決算は増収減益。国内事業が円安や原材料高の影響で苦戦した。海外事業は全地域で増益となり、特に中国は前年同時期のロックダウン（都市封鎖）の反動で大幅に伸びた。
〔決算〕良品計画、２２年９～２３年５月期は増収減益 円安や原…
2023年07月07日16時25分
良品計画＝２０２２年９～２３年５月期連結決算は増収減益。国内事業が円安や原材料高の影響で苦戦した。海外事業は全地域で増益となり、特に中国は前年同時期のロックダウン（都市封鎖）の反動で大幅に伸びた。
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