安倍氏、８日一周忌 都内で法要、一般献花も
2023年07月07日16時22分
昨年７月、参院選の遊説中に銃撃され死亡した安倍晋三元首相の一周忌法要が、８日午前１１時から東京都港区の増上寺で営まれる。昭恵夫人ら親族と、岸田文雄首相ら政府・自民党幹部が出席。同日午後１時から同所で一般献花も受け付ける。
８日はまた、ジャーナリストの櫻井よしこ氏らが呼び掛け人となった安倍氏の追悼集会も都内で開かれ、首相や昭恵夫人らがあいさつする。
安倍氏、８日一周忌 都内で法要、一般献花も
2023年07月07日16時22分
昨年７月、参院選の遊説中に銃撃され死亡した安倍晋三元首相の一周忌法要が、８日午前１１時から東京都港区の増上寺で営まれる。昭恵夫人ら親族と、岸田文雄首相ら政府・自民党幹部が出席。同日午後１時から同所で一般献花も受け付ける。
８日はまた、ジャーナリストの櫻井よしこ氏らが呼び掛け人となった安倍氏の追悼集会も都内で開かれ、首相や昭恵夫人らがあいさつする。
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