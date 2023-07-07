自民党の萩生田光一政調会長は７日の政府・与党連絡会議で、自民、公明両党が先に防衛装備品の輸出ルール緩和に関する論点整理をまとめたことを受け、「政府でもしっかり検討してほしい」として議論を深めるよう求めた。装備移転について「同盟国・同志国との連携強化、防衛産業の強靱（きょうじん）化に影響を及ぼす」と指摘した。