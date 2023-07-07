装備移転、政府に検討要請 「防衛産業強化に貢献」―萩生田自民政調会長
2023年07月07日15時56分
自民党の萩生田光一政調会長は７日の政府・与党連絡会議で、自民、公明両党が先に防衛装備品の輸出ルール緩和に関する論点整理をまとめたことを受け、「政府でもしっかり検討してほしい」として議論を深めるよう求めた。装備移転について「同盟国・同志国との連携強化、防衛産業の強靱（きょうじん）化に影響を及ぼす」と指摘した。
装備移転、政府に検討要請 「防衛産業強化に貢献」―萩生田自民…
2023年07月07日15時56分
自民党の萩生田光一政調会長は７日の政府・与党連絡会議で、自民、公明両党が先に防衛装備品の輸出ルール緩和に関する論点整理をまとめたことを受け、「政府でもしっかり検討してほしい」として議論を深めるよう求めた。装備移転について「同盟国・同志国との連携強化、防衛産業の強靱（きょうじん）化に影響を及ぼす」と指摘した。
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